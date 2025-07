Wimbledon 2025 Sinner implacabile batte Djokovic | vola in finale con Alcaraz

Wimbledon 2025 regala un finale emozionante e inatteso: Jannik Sinner, il talento azzurro implacabile, supera Djokovic in una semifinale da sogno e vola in finale contro Carlos Alcaraz. Con una prestazione straordinaria e tanta determinazione, Sinner si conferma come il nuovo protagonista del tennis mondiale. La scena è pronta per uno scontro epico: chi si aggiudicherà il prestigioso trofeo? Resta con noi per scoprire il vincitore di questa memorabile edizione.

Londra, 11 luglio 2025 – Jannik Sinner in finale a Wimbledon 2025 contro Carlos Alcaraz. In semifinale l’azzurro, numero 1 del mondo, batte Novak Djokovic oggi 11 luglio per 6-3, 6-3, 6-4 in 1h55?. Alcaraz, numero 2 del mondo e e detentore del titolo, nella prima semifinale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz in 4 set. Il match. Sinner, alla prima finale della carriera sull’erba di Wimbledon domina la sfida dettando legge sin dall’avvio con un break immediato che indirizza il primo set. La seconda frazione segue un copione simile, con Djokovic incapace di tenere testa al numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

