Wimbledon 2025 Sinner-Djokovic | semifinale tra stelle del tennis Oggi in campo dalle 17

Oggi, alle 17:00 a Wimbledon 2025, il tennis si accende con una semifinale da sogno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Dopo vittorie entusiasmanti, i due campioni si sfidano sotto il cielo di Londra in una partita che promette emozioni indimenticabili. Chi avanzerà verso la finale? La risposta, tra colpi di classe e cuore pulsante, sta per essere scritta sul campo.

Londra, 11 luglio 2025 – Jannik Sinner torna in campo e oggi, venerdì 11 luglio, affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2025. L’azzurro è reduce dal successo in tre set contro Ben Shelton, mentre il serbo arriva dal combattuto match con Flavio Cobolli. Il numero uno al mondo insegue la sua prima finale nel torneo inglese, mentre Nole continua a sognare il 25esimo Slam di una carriera da favola. Sinner-Djokovic, orario e precedenti. La semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 11 luglio, non prima delle 17 sul Centrale. Fin qui, sono 9 i confronti tra i due: il numero 1 al mondo è in vantaggio 5-4 grazie agli ultimi 4 successi consecutivi (tra cui quello nella semifinale del Roland Garros di inizio giugno). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

