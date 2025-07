Wimbledon 2025 oggi Sinner-Djokovic | orario e dove vederla

Preparatevi a vivere un emozionante pomeriggio di tennis: oggi, a Wimbledon 2025, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in un confronto imperdibile. L’incontro, previsto non prima delle 16.30, sarà trasmesso sui canali ufficiali, regalando agli appassionati un’altra pagina di storia dello sport. Non perdete questa straordinaria occasione di tifare il nostro talento e seguire da vicino uno dei match più attesi dell’anno.

Oggi in campo non prima delle 16.30, l'azzurro numero uno al mondo incontra la leggenda da 24 slam L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Wimbledon 2025, oggi Sinner-Djokovic: orario e dove vederla

