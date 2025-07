Wimbledon 2025 oggi le semifinali Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic | la diretta

Oggi a Wimbledon 2025 si terranno emozionanti semifinali: Alcaraz affronta Fritz, mentre Sinner sfida Djokovic in un duelo che promette spettacolo e adrenalina. La giornata promette grandi emozioni per gli appassionati di tennis, con i migliori talenti del circuito pronti a scrivere pagine indimenticabili nella storia dello Slam. Rimanete con noi per vivere in diretta il cuore di questa avvincente giornata!

Oggi le semifinali di Wimbledon. In campo nella prima sfida il campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del ranking Atp, contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 al mondo. Poi toccherà all’azzurro Jannik Sinner, numero uno al mondo contro il serbo Novak Djokovic, il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam e attualmente sesto nel ranking Atp. Wimbledon 2025, la semifinale Sinner-Djokovic Oggi le due semifinali di Wimbledon: in corso il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, a seguire la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic Inizio diretta: 110725 14:45 Fine diretta: 110725 23:59 14:27 110725 Djokovic in campo per rifinitura, pronto per sfida a Sinner Novak Djokovic è sceso in campo per un allenamento di rifinitura a poche ore dalla semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, in programma nel pomeriggio sul Campo Centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, oggi le semifinali Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic: la diretta

In questa notizia si parla di: wimbledon - semifinali - alcaraz - fritz

Wimbledon, Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic in diretta: in palio le semifinali - Vivi l’emozione di Wimbledon: oggi Sinner e Shelton si sfidano nei quarti, con Cobolli impegnato contro Djokovic in un match imperdibile.

Wimbledon in diretta, oggi le semifinali Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic Vai su X

I QUATTRO SEMIFINALISTI A WIMBLEDON Jannik Sinner vs Novak Djokovic Taylor Fritz vs Carlos Alcaraz Chi saranno i finalisti? Vai su Facebook

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Wimbledon, il giorno dei quattro moschettieri: oggi in campo Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; A Wimbledon è tempo di semifinali: a che ora e dove vedere Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz.

Fritz-Alcaraz diretta semifinale Wimbledon. Orario e dove vederla in tv e streaming - In attesa di Jannik Sinner, che giocherà la seconda semifinale in programma oggi contro Djokovic, Taylor Fritz e ... Da ilmessaggero.it

Alcaraz-Fritz, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista spagnolo, che ha recentemente conquistato il Roland Garros, ha sconfitto nei quarti di finale Norrie ... msn.com scrive