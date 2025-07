Wimbledon 2025 oggi la semifinale Sinner-Djokovic | segui la diretta

Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere un pomeriggio di emozioni indimenticabili con le semifinali di oggi. In campo, il giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz sfida Taylor Fritz, mentre sul centrale Jannik Sinner affronta il leggendario Novak Djokovic in una battaglia che promette scintille. Segui la diretta e vivi ogni colpo di questa giornata storica, perché la suspense è già alle stelle e il destino di Wimbledon si sta scrivendo ora.

Oggi le semifinali di Wimbledon. In campo nella prima sfida il campione in carica, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due del ranking Atp, contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 al mondo. Poi toccherà all’azzurro Jannik Sinner, numero uno al mondo contro il serbo Novak Djokovic, il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam e attualmente sesto nel ranking Atp. Wimbledon 2025, la semifinale Sinner-Djokovic Oggi le due semifinali di Wimbledon: in corso il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, a seguire la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic Inizio diretta: 110725 14:45 Fine diretta: 110725 23:59 14:27 110725 Djokovic in campo per rifinitura, pronto per sfida a Sinner Novak Djokovic è sceso in campo per un allenamento di rifinitura a poche ore dalla semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, in programma nel pomeriggio sul Campo Centrale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, oggi la semifinale Sinner-Djokovic: segui la diretta

