Wimbledon 2025 oggi la semifinale Sinner-Djokovic | orario e dove vederla

Wimbledon 2025 entra nel vivo con una semifinale imperdibile: Sinner contro Djokovic, un duello che promette emozioni da brivido. Tra l’azzurro ambizioso e la leggenda serba, il match si preannuncia come uno degli incontri più attesi dell’anno. Quando e dove guardarlo? Scopri orario, diretta e tutte le info per vivere da vicino questa sfida epica, perché ogni momento di questo spettacolo sportivo merita di essere vissuto intensamente.

Da una semifinale all’altra, dal Roland Garros a Wimbledon 2025. Ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic in quello che (forse) sarĂ il decimo atto della loro rivalitĂ . Tra l’azzurro numero 1 del mondo e la sua prima finale a Wimbledon c’è ancora lui, la leggenda serba capace di trionfare 7 volte sull’erba londinese, una in meno solo di Roger Federer. I due scenderanno in campo oggi, 11 luglio, nel tardo pomeriggio dopo la prima semifinale che vedrĂ opposti il campione in carica Carlos Alcaraz e Taylor Fritz dalle 14.30 italiane. Anche se destano preoccupazione le condizioni di Djokovic che, dopo la rovinosa caduta nel finale del match vinto contro Flavio Cobolli, ha saltato l’allenamento in programma ieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, oggi la semifinale Sinner-Djokovic: orario e dove vederla

