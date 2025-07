Wimbledon 2025 | Novak Djokovic eliminato da Jannik Sinner in semifinale

Una svolta epocale a Wimbledon 2025: Novak Djokovic, simbolo di tenacia e successo, viene eliminato in semifinale da Jannik Sinner, che dimostra di essere pronto a scrivere la sua storia. Con questa vittoria, l'azzurro si prepara a sfidare Carlos Alcaraz in una finale da sogno. Djokovic, nel commentare la sconfitta, ha riconosciuto la forza dell’avversario e il merito della vittoria, lasciando spazio a nuove emozioni e rivalità nel tennis mondiale.

Novak Djokovic perde ancora contro Jannik Sinner: nella semifinale di Wimbledon 2025, il tennista serbo è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, consegnando all'azzurro l'accesso alla finale contro Carlos Alcaraz, in programma domenica 13 luglio. Djokovic su Sinner: "È stato troppo forte, meritava di vincere". Nella conferenza stampa post partita, Djokovic – attuale numero 6 del ranking ATP – ha riconosciuto la netta superiorità di Sinner, elogiando la prestazione dell'italiano nonostante un problema fisico che ha influito sul match: "Non mi sentivo molto bene in campo, ma non voglio cercare scuse.

