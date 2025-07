Wimbledon 2025 | Jannik Sinner in finale contro Carlos Alcaraz dopo la storica vittoria su Djokovic

Wimbledon 2025 regala una finale da sogno: Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz dopo aver scritto una pagina storica battendo Djokovic in tre set, con un tennis vibrante e deciso. La sua prima finale a Wimbledon e la seconda nel circuito Major confermano il suo talento e determinazione. Ora, il giovane italiano si prepara a sfidare il campione spagnolo in un match che promette emozioni indimenticabili. Il grande spettacolo è alle porte, e il destino potrebbe sorridere ancora a Sinner...

Sarà Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz la finale maschile di Wimbledon 2025. Il tennista italiano ha conquistato l’accesso all’ultimo atto dello Slam londinese battendo Novak Djokovic in tre set con il punteggio netto di 6-3, 6-3, 6-4, dimostrando un tennis solido, aggressivo e maturo. Per Sinner si tratta della prima finale a Wimbledon in carriera e della seconda consecutiva in uno Slam, dopo quella disputata al Roland Garros 2025, proprio contro Alcaraz. Sinner in finale a Wimbledon: sfida stellare contro Alcaraz. Il prossimo avversario del tennista altoatesino sarà Carlos Alcaraz, che nella seconda semifinale ha superato l’americano Taylor Fritz in quattro set. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025: Jannik Sinner in finale contro Carlos Alcaraz dopo la storica vittoria su Djokovic

