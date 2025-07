Wimbledon 2025 il programma di oggi 11 luglio | orari e partite

Wimbledon 2025 si accende con emozioni da brivido: oggi, 11 luglio, il campo centrale dell’All England Club ospita le semifinali del singolare maschile. Dalle 14.30, Carlos Alcaraz cerca la terza finale consecutiva contro Taylor Fritz, seguita dal duello tra il numero uno del mondo e un avversario agguerrito. Un pomeriggio da non perdere per gli appassionati di tennis: scopriamo insieme gli orari e le sfide di questa giornata intensa.

Riflettori puntati sul campo centrale dell’All England Club. Oggi 11 luglio, a partire dalle ore 14.30, sono in programma infatti le due semifinali del singolare maschile di Wimbledon 2025. In campo, toccherà prima al campione in carica Carlos Alcaraz che andrà a caccia della terza finale di fila ai Championships contro l’americano e numero cinque del ranking Taylor Fritz. A seguire, dunque non prima delle ore 16, il leader della classifica mondiale Jannik Sinner, mai all’ultimo atto a Londra finora in carriera, sfiderà il sette volte vincitore Novak Djokovic. La finale sarà visibile in chiaro su Tv8. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, il programma di oggi 11 luglio: orari e partite

