Wesley escluso dalla foto del Flamengo | nuovo indizio verso la Roma?

Mentre l’attesa per il grande match tra Flamengo e San Paolo cresce, spunta un dettaglio che fa discutere tra i tifosi: Wesley, il promettente terzino rossonero, non compare nella locandina ufficiale. Un’indicazione che alimenta i rumors di un possibile trasferimento alla Roma, aprendo nuovi scenari nel calciomercato brasiliano e italiano. La sua assenza potrebbe essere più di una semplice dimenticanza? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l'attesa per il big match. Sui canali ufficiali del club rossonero è apparsa la classica locandina pre-partita, con tutte le informazioni utili per i tifosi. E proprio quella grafica sta facendo discutere in queste ore. A sorprendere è l'assenza di Wesley, il giovane terzino destro finito da settimane nel mirino della Roma. Il classe 2003, oggetto dei desideri di Gasperini, – e quindi Massara – non compare tra i protagonisti scelti per rappresentare il club in vista del match che andrà in scena domani sera al Maracanã.