Weekend di eventi nelle Marche da venerdì 11 a domenica 13 luglio | ecco cosa non perdere

Vivi un weekend ricco di emozioni nelle Marche! Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, tra concerti, eventi culturali e tradizioni, c’è qualcosa da non perdere. Dai live di Fabri Fibra, Lazza, Fast Animals, a incontri con artisti come Neri Marcorè, fino alla Quintana e l’affascinante Street Show di Osimo. Preparati a immergerti in un fine settimana all’insegna di musica, arte e divertimento: scopri cosa ti aspetta!

A Servigliano i concerti di Fabri Fibra e Lazza, nell'Ascolano quello dei Fast Animals e continua la Quintana. Neri Marcorè, nel Maceratese, incontra Barbarossa, Fabi e Tosca. A Osimo inizia lo Street Show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Weekend di eventi nelle Marche da venerdì 11 a domenica 13 luglio: ecco cosa non perdere

