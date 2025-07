WEC Porsche precede Ferrari nella FP1 della 6h San Paolo

Nella prima sessione di prove libere della 6h San Paolo, Porsche si distingue precedendo di soli 84 millesimi Ferrari, riaccendendo la sfida nel FIA World Endurance Championship. A un mese dalla vittoria di Ferrari alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, la battaglia tra le due case automobilistiche si infiamma. Laurens Vanthoor con la Porsche 963 n. 6 e Antonio Fuoco con la Ferrari 499P n. 50 AF Corse hanno tenuto...

Porsche precede di soli 84 millesimi Ferrari al termine della prima sessione di prove libere della 6h San Paolo, quinto round del FIA World Endurance Championship. Riprende la stagione del Mondiale ad un mese di distanza dalla leggendaria 24 Ore Le Mans vinta per il terzo anno consecutivo da Ferrari. La 963 n. 6 di Laurens Vanthoor si è imposta nei confronti della Ferrari 499P n. 50 AF Corse di Antonio Fuoco. Il belga e l'italiano hanno tenuto testa alla BMW n. 20 di René Rast ed alla Toyota n. 7 di Mike Conway. BMW n. 15, Cadillac Hertz Team JOTA n. 38, Cadillac Hertz Team JOTA n. 12, AF Corse Ferrari n.

