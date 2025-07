WEC Porsche controlla il venerdì della 6h San Paolo

Il paddock della 6h di San Paolo si accende di emozioni con Porsche che domina la seconda sessione di prove libere, confermando la sua supremazia nel FIA World Endurance Championship 2025. Kevin Estre e la sua 963 si distinguono, ma la sfida è ancora aperta, promettendo un weekend ricco di adrenalina e colpi di scena fino all’ultimo giro. Riuscirà Porsche a mantenere il comando e conquistare la vittoria?

Porsche si conferma in vetta alla classifica al termine della FP2 della 6h San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship 2025. Kevin Estre, al volante della 963 ufficiale n. 6, precede la gemella n. 5 di Michael ChristensenJulien Andlauer e la BMW n. 15 di Dries VanthoorKevin MagnussenRaffaele Marciello. Cadillac n. 12 e l’Aston Martin n. 007 inseguono nell’ordine imponendosi nei confronti della BMW n. 20, la Toyota n. 7 e la seconda Aston Martin, la n. 009. Ottima giornata per il costruttore britannico che si è inserito con la seconda Valkyrie davanti alla Cadillac n. 38 ed alla Ferrari 499P ufficiale n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Porsche controlla il venerdì della 6h San Paolo

