WEC Porsche ci riprova | Vogliamo tornare sul podio dopo un inizio 2025 difficile

Dopo un inizio difficile nel 2025, Porsche Penske Motorsport si prepara a risalire in sella, puntando al podio nella stagione. Con la determinazione rinvigorita dalla seconda posizione a Le Mans, il marchio tedesco mira a riaccendere la vittoria, inseguendo il primo trionfo dell’anno e consolidando la sua posizione nella classifica generale contro Toyota. Il sogno di tornare al vertice è più vivo che mai.

Porsche Penske Motorsport torna all’attacco dopo il secondo posto ottenuto alla 24h Le Mans 2025 con Kevin EstreLaurens VanthoorMatt Campbell. Il marchio tedesco insegue la prima gioia in stagione dopo una mediocre prima metà di campionato tra Lusai, Imola e Spa-Francorchamps. Il costruttore che ha vinto l’ultimo titolo piloti si contende il secondo posto nella classifica generale contro Toyota. Tanti i punti guadagnati in Francia per Porsche che di fatto ha battuto Ferrari: la vettura privata n. 83 di AF Corse non segna punti per il Mondiale costruttori e di conseguenza il secondo posto di Porsche equivale ad una vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it