wec alpine pronta per rifarsi in brasile

Dopo le brillanti prestazioni nelle ultime gare, WEC Alpine si prepara a riaccendere i motori in Brasile, determinata a riscattarsi e a conquistare il podio. Con una squadra rinnovata e vetture affidabili, l’obiettivo è mettere in mostra tutto il talento e la potenza che hanno fatto sognare gli appassionati. La sfida è aperta: la pista brasiliana potrebbe essere il palcoscenico del grande rilancio di Alpine nel mondiale endurance.

Dopo le eccellenti prestazioni di Imola e di Spa-Francorchamps, in quel di Le Mans è mancata all’appello Alpine. Le vetture, questa volta in azione senza particolari problemi tecnici, non sono mai state della partita contro Ferrari, Porsche, Toyota oppure Cadillac. Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin sono confermati con l’auto n. 35, mentre FrĂ©dĂ©ric Makowiecki, Jules Gounon e Mick Schumacher sono attesi con la gemella n. 36. L’A424 ha mostrato di poter essere oltremodo competitiva in una sfida da sei ore, una crescita constante che dura dalla seconda metĂ del 2024. Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team, ha affermato in una nota ufficiale: “Dopo la 24 Ore di Le Mans, affrontiamo una delle gare piĂą insolite del calendario: la 6 Ore di San Paolo. 🔗 Leggi su Oasport.it