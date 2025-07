We move festival a Sciacca la prima edizione con il super ospite Twenty Six e la sua hit Buscando money

Dove il ritmo e la passione si incontrano, We Move Festival debutta a Sciacca con energia e stile! Il 12, il Viale delle Terme si trasformerà in un palcoscenico vibrante, ospitando il super ospite Twenty Six e la sua hit "Buscando Money". Un evento imperdibile che unisce musica, cultura e divertimento, promuovendo l’arte e la socialità. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Sicilia!

L’associazione culturale Ricreativa we move, in collaborazione con Record e Futuris e con il patrocinio del Comune di Sciacca, promuove la prima edizione del We move festival in programma il 12 presso il viale delle Terme di Sciacca, uno dei luoghi più iconici del patrimonio storico e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

