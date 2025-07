Wanna Marchi ospitata da star in discoteca | selfie e cori in consolle alla serata lgbtq

Wanna Marchi, la celebre regina delle televendite, sorprende tutti e si conquista il cuore della comunità LGBTQ+ durante una serata indimenticabile a Torino. Con selfie, cori e un entusiasmo contagioso, l'83enne si trasforma in una vera icona gay, dimostrando che la libertà di essere se stessi non ha età. Questa serata speciale ci ricorda come l'amore e la celebrazione dell'identità possano unire generazioni e creare nuove stelle.

Wanna Marchi nuova icona gay? A guardare foto e video di qualche sera fa, durante una serata lgbtq in un locale di Torino, sembrerebbe proprio di sì. L'ex regina delle televendite, 82 anni, è stata accolta come una star da centinaia di ragazzi, che hanno cantato e ballato con lei in consolle.

