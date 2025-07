Walton Goggins la star di Fallout farà un film d' animazione con l' Hulk originale Lou Ferrigno

Preparati a scoprire un mondo sorprendente con Walton Goggins, star di Fallout e protagonista del nuovo film d'animazione "Harry and the Mutant Mid-Century Furniture". In un'epoca di test nucleari e mobili senzienti, l'attore si cimenta in un'avventura surreale che combina satira, nostalgia atomica e un cast eccezionale, incluso Lou Ferrigno. Un'esperienza cinematografica unica che ti lascerà senza fiato, pronta a rivoluzionare il genere dell'animazione e a stupirti come mai prima d'ora.

Walton Goggins, l'attore noto per i suoi ruoli in Fallout, Sons of Anarchy e, più di recente, The White Lotus, ha appena firmato per un nuovo film d'animazione che vanta già un cast di tutto rispetto. L'inarrestabile Walton Goggins si lancia in una nuova avventura animata surreale: Harry and the Mutant Mid-Century Furniture. Ambientato nel 1962 tra test nucleari e poltrone senzienti, il film promette un mix esplosivo di satira, nostalgia atomica e mobili pronti alla rivolta. Accanto a Goggins, anche Lou Ferrigno, l'Hulk originale, Stephanie Beatriz e altri grandi nomi dell'animazione e della comicità USA. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Walton Goggins, la star di Fallout farà un film d'animazione con l'Hulk originale, Lou Ferrigno

In questa notizia si parla di: goggins - walton - film - animazione

Gossip su walton goggins e aimee lou wood svelano il segreto della stagione 3 di white lotus - Le recenti indiscrezioni su Walton Goggins e Aimee Lou Wood stanno rivoluzionando le aspettative sulla terza stagione di “The White Lotus”.

"Chi se ne frega di quello che pensano gli altri? Alla fine della giornata, vai a lavorare". Così Walton Goggins ha detto chiaramente cosa pensa della pressione pubblica sugli attori, ospite della Drama Actor Roundtable di The Hollywood Reporter insieme a Ed Vai su Facebook

Walton Goggins, la star di Fallout farà un film d'animazione con l'Hulk originale, Lou Ferrigno; Street Fighter, Walton Goggins in trattative! Quale personaggio sarà la star di Fallout?; Street Fighter, Walton Goggins in trattative per un ruolo di spicco.

Walton Goggins, la star di Fallout farà un film d'animazione con l'Hulk originale, Lou Ferrigno - L'inarrestabile Walton Goggins si lancia in una nuova avventura animata surreale: Harry and the Mutant Mid- msn.com scrive

Press Your Luck, Paul Walter Hauser e Walton Goggins nel cast del film - Press Your Luck, il nuovo film su game show con protagonisti Paul Walter Hauser e Walton Goggins Per Paul Walter Hauser si tratta di un periodo particolarmente fortunato. Come scrive comingsoon.it