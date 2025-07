Wall Street apre in calo Dj -0,55% Nasdaq -0,28%

L'avvio di Wall Street segna una leggera flessione, con il Dow Jones in calo dello 0,55% e il Nasdaq dello 0,28%. Gli investitori sono cauti nell'aspettare segnali di stabilità mentre i mercati globali affrontano le sfide attuali. La volatilità resta alta e le prossime settimane saranno decisive per conoscere l’andamento del sentiment. Resta aggiornato per scoprire come si evolverà questa fase di mercato incerta.

Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,55% a 44.404,52 punti, il Nasdaq cede lo 0,28% a 20.573,25 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,46% a 6.251,76 punti.

