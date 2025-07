Vuelle un week-end di decisioni definitive

Vuelta un weekend di decisioni decisive per la Vuelle, in un clima di grande agitazione e tensione. Mentre Salda vola a Creta per la Nazionale Under 20, il nuovo amministratore delegato si trova di fronte a una sfida cruciale: definire il futuro dello staff tecnico. Prima di tutto, la questione-panchina: coach Leka, forse deluso dai recenti sviluppi, si trova a dover affrontare scelte che potrebbero cambiare le sorti della squadra.

Sono giorni bollenti, questi, in casa Vuelle. Dalla Salda è partito per Creta per raggiungere la Nazionale Under 20, di cui è capo-delegazione, che domenica inizia i campionati Europei, ma il lavoro iniziato dal nuovo amministratore delegato non si ferma. Prima di tutto c'è da chiarire la questione-panchina: immaginiamo che coach Leka non sia molto contento della piega che ha preso la situazione, visto che il suo contratto è stato rinnovato dal presidente Valli appena terminata la stagione e ora, con l'avvento del nuovo ad, Spiro vede mettere in discussione questa decisione, oltretutto col mercato già impostato, visto che le scelte di Tambone, e soprattutto di Bertini, hanno avuto il suo ok.

