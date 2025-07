VPS Italia | primo intervento in Italia nel campo della ricompressione del gas

VPS Italia si distingue come il primo intervento in Italia nel settore della ricompressione del gas, anticipando le sfide di un futuro più sostenibile. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2024/1787, la tutela ambientale nel mondo energetico diventa un obbligo piuttosto che una scelta. Approvato nel giugno 2024 e operativo dal 2026, questo regolamento segna un nuovo capitolo nella gestione del gas, prevedendo misure innovative e stringenti per ridurre le emissioni di metano. Il testo normativo prevede...

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 20241787, la sostenibilità ambientale nel settore energetico non è più una scelta, ma un obbligo normativo. Approvato il 13 giugno 2024 dal Parlamento e dal Consiglio europeo ed effettivo dal 1° gennaio 2026, il regolamento impone un cambio di passo concreto per la gestione del gas in Europa, introducendo misure stringenti volte alla riduzione delle emissioni di metano. Il testo normativo prevede Il miglioramento della misurazione delle emissioni; la riduzione immediata delle fuoriuscite; l'obbligo di trasparenza sul metano importato. Sono previste sanzioni fino al 20% del fatturato annuo per le aziende non conformi.

