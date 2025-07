Volo in Italia bird strike colpisce l’aereo | panico ed emergenza

Un volo Ita Airways diretto a Milano si trasforma in un episodio di pura tensione all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo: un bird strike colpisce l’aereo pochi minuti dopo il decollo, causando un motore in avaria e un’immediata emergenza. Paura tra i passeggeri e un protocollo di sicurezza attivato per garantire la loro incolumità. La scena si chiude con un atterraggio d’emergenza e l’evacuazione, ma cosa succederà ora?

Un motore in avaria pochi minuti dopo il decollo, il ritorno in pista e l’evacuazione dei passeggeri. Paura nel pomeriggio di venerdì 11 luglio all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, dove un volo Ita Airways diretto a Milano è stato costretto a invertire la rotta a causa di un bird strike, ovvero l’impatto con uno stormo di uccelli. Il volo, partito regolarmente dallo scalo palermitano, ha dovuto rientrare in aeroporto non appena i piloti hanno segnalato problemi a uno dei motori, in seguito all’urto con alcuni volatili. L’aereo è atterrato senza ulteriori conseguenze e tutti i passeggeri, una volta sbarcati, sono stati riprotetti su un altro volo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Volo in Italia, bird strike colpisce l’aereo: panico ed emergenza

