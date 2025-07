Volo dell' Air India precipitato | I motori sono stati spenti da chi era in cabina

Un mistero avvolge il drammatico incidente dell’Air India, il volo precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno, con 270 persone a bordo. I motori del Boeing 787 sono stati spenti da qualcuno all’interno della cabina di pilotaggio subito dopo il decollo, sollevando interrogativi sulla dinamica e le cause di questa tragica tragedia. Per fare chiarezza su quanto accaduto, è fondamentale indagare approfonditamente su chi fosse e cosa abbia spinto questa decisione sospetta.

I motori del Boeing 787 di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno sono stati spenti da qualcuno all'interno della cabina di pilotaggio non appena il velivolo è decollato. E non è chiaro (ancora) come e perché siano stati spenti. A fare luce sul disastro aereo, per cui 270 persone sono.

