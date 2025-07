Volo Air India secondo le indagini qualcuno all’interno della cabina ha spento i motori

Un tragico mistero avvolge il disastro del volo Air India AI171, in cui 270 vite sono state spezzate. Le prime indagini suggeriscono che qualcuno all’interno della cabina abbia spento i motori, sollevando inquietanti domande sul comportamento dei piloti poco dopo il decollo da Ahmedabad. Mentre le indagini continuano a fare luce su questa tragedia, ci chiediamo: cosa è accaduto realmente in quei minuti fatali?

L’indagine sul disastro aereo del volo AI171 di Air India, che ha provocato 270 vittime tra passeggeri, equipaggio e persone a terra, si sta focalizzando sul comportamento dei piloti nei momenti cruciali dopo il decollo da Ahmedabad. Le informazioni preliminari raccolte da fonti vicine ai funzionari statunitensi, e riportate dal Wall Street Journal, hanno indicato che i comandi che regolano l’alimentazione di carburante ai due motori sarebbero stati disattivati subito dopo il decollo. Un’azione insolita, dato che «gli interruttori sono normalmente accesi durante il volo», e sulla quale non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore, di un intervento deliberato o di un guasto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Volo Air India, secondo le indagini qualcuno all’interno della cabina ha spento i motori

