Volo Air India precipitato motori spenti da chi era in cabina escluso guasto

Un mistero avvolge ancora il tragico incidente dell'Air India: l'interruttore del carburante spento dall'interno della cabina, forse da un pilota, ha causato la perdita di spinta e lo schianto del Boeing 787 Dreamliner. Questa rivelazione sconvolge le ipotesi iniziali, aprendo uno scenario inquietante sul controllo a bordo. È fondamentale approfondire per comprendere se si tratta di un gesto volontario o di una tragica fatalità .

(Adnkronos) – Erano spenti gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del Boeing 787 Dreamliner dell'Air India, precipitato a giugno. Quindi qualcuno all'interno della cabina di pilotaggio, forse proprio un pilota, li avrebbe spenti causando una perdita di spinta subito dopo il decollo che ha portato allo schianto e alla morte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: spenti - india - precipitato - motori

