Il tragico incidente del volo Air India, avvenuto il 12 giugno ad Ahmedabad, ha sconvolto il mondo, con 270 vittime. Le indagini si concentrano sui piloti e sulle loro azioni in cabina, poiché i motori erano spenti e non sono stati riscontrati malfunzionamenti dell’aereo. La domanda cruciale rimane: si è trattato di un gesto volontario o di un evento accidentale? La verità si farà strada nei prossimi sviluppi dell’inchiesta.

Nessun malfunzionamento dell’aereo, ma l’attenzione di chi indaga è tutta concentrata sulle azioni all’interno della cabina di pilotaggio. Dietro il disastro aereo del volo Air India – precipitato il 12 giugno scorso ad Ahmedabad, con un bilancio di 270 morti – vi sarebbe un gesto intenzionale o accidentale dei piloti o di un eventuale terzo soggetto presente in cabina. È quanto emerge dalle valutazioni preliminari dell’ inchiesta condotta dalle autorità statunitensi. Come riporta in esclusiva il Wall Street Journal – e conferma The Air Current, testata specializzata nel settore dell’aviazione – gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet risulterebbero essere stati spenti, provocando così lo stop ai motori dell’aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Volo Air India precipitato, l’inchiesta si concentra sui piloti: “I motori sono stati spenti, nessun problema all’aereo”

