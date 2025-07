Volo Air India precipitato i motori sono stati spenti da chi era in cabina Esclusi i problemi all’aereo indagine sui piloti

L’incidente di Air India scuote il mondo dell’aviazione: i primi dati delle scatole nere rivelano un gesto sospetto in cabina che ha portato allo spegnimento dei motori, escludendo problemi tecnici all’aereo. Un’indagine approfondita sui ruoli dei piloti e sul movimento delle levette si rende ormai indispensabile per chiarire le cause di questa tragedia e garantire la sicurezza futura dei voli.

Il passeggero sopravvissuto all'incidente aereo del volo Air India 171, precipitato giovedì scorso pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest dell'India, ha raccontato all'emittente nazionale indiana dal suo letto d'ospedale i mom

