Volley i convocati dell’Italia per la Nations League a Lubiana | torna Anzani cambio tra gli opposti

L'Italia di volley si prepara con entusiasmo alla Nations League a Lubiana, con i convocati pronti a mettere in mostra il loro talento. Dopo una seconda settimana impeccabile, culminata con sei vittorie tra Quebec City e Chicago, gli azzurri affrontano questa nuova sfida con determinazione. Tra cambi e ritorni strategici, come quello di Anzani, ogni elemento è cruciale per raggiungere l’obiettivo finale. La corsa verso la Final è più viva che mai, e ogni partita conta.

L’Italia ha concluso la seconda settimana della Nations League di volley maschile con sei vittorie all’attivo: dopo i tre successi ottenuti a Quebec City, i Campioni del Mondo si sono replicati a Chicago regolando tra l’altro la Polonia e gli USA. Gli azzurri hanno ceduto soltanto al cospetto della Francia e del Brasile, occupando provvisoriamente il terzo posto in classifica e risultando pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. La nostra Nazionale è ora attesa dalla terza tappa della Nations League, che andrĂ in scena a Lubiana (Slovenia) dal 16 al 20 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League a Lubiana: torna Anzani, cambio tra gli opposti

Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro - La recente doppia amichevole tra Italia e Germania ha segnato un fondamentale banco di prova per la Nazionale di volley femminile.

