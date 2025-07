Volley femminile le pre-convocate dell’Italia per i Mondiali | il listone delle 25 di Velasco

si preparano a scrivere un nuovo capitolo di gloria. Le pre convocate dell'Italia per i Mondiali 2025 di volley femminile rappresentano il primo passo verso il tanto atteso traguardo: una squadra pronta a dare il massimo e a portare avanti l'eredità di successi e passione che contraddistingue il volley italiano nel mondo.

Manca poco più di un mese ai Mondiali 2025 di volley femminile, che andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana, ha consegnato alla FIVB il cosiddetto "listone", ovvero l'elenco preliminare delle 25 atlete tra cui il Guru selezionerà le 14 giocatrici da convocare per la rassegna iridata. Sono presenti le stelle che hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che si stanno distinguendo nella Nations League, dove le azzurre hanno infilato dieci vittorie consecutive e si trovano al comando della classifica generale.

