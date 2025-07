Volkswagen auto elettriche e ricarica | L' Italia farà sistema

Nel primo semestre del 2025, il gruppo Volkswagen ha consegnato in Europa ben 465.500 auto elettriche, segnando una crescita del 47% e confermando la solidità della sua strategia di mobilità sostenibile. Con innovazioni come il sistema di ricarica far224 e la leadership di figure come Giovanni Palazzo, protagonista dello sviluppo della rete Electrify America, il futuro dell’auto elettrica in Italia si sta delineando sempre più luminoso e accessibile.

Nei primi sei mesi del 2025 il gruppo Volkswagen ha consegnato in Europa 465.500 nuove auto elettriche, con una crescita del 47% che è il segnale chiaro di una strategia efficace, ma anche ampia. Giovanni Palazzo ha contribuito a realizzare Electrify America, la rete di ricarica più diffusa degli Stati Uniti. Oggi è uno dei principali vicepresidenti del gruppo Volkswagen e Ceo di Elli, l’azienda controllata che ha superato quota 900.000 punti di ricarica pubblici disponibili in 28 Paesi europei, di cui 80.000 HPC ad alta potenza. “L’Italia sta costruendo le basi migliori, imprese e istituzioni faranno sistema”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volkswagen, auto elettriche e ricarica: "L'Italia farà sistema"

