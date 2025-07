Voli in aeroporto cambia tutto | l’incredibile novità Occhio se sei in partenza

Se sei in partenza dall’Italia o verso i paesi dell’area Schengen, preparati a un cambiamento rivoluzionario! Grazie a una nuova politica, i controlli documentali al gate diventeranno più snelli, eliminando l’obbligo di mostrare passaporti o altri documenti per molte tratte. Questa innovazione promette un’esperienza di viaggio più fluida e veloce, ma attenzione: scopri subito tutti i dettagli e come adattarti a questa incredibile novità!

Importante novità per i viaggiatori in partenza verso l’Italia o altri Paesi dell’area Schengen. Con l’obiettivo di rendere più snello l’accesso agli aerei e velocizzare le operazioni d’imbarco, l’Italia apre a una nuova modalità: per le tratte verso destinazioni italiane o Schengen, i controlli documentali non saranno più sistematici. Per l’imbarco non sarà più obbligatorio mostrare un documento di identità al gate, come il passaporto o la carta d’identità elettronica. Basterà la carta d’imbarco per salire sull’aereo. A rivelarlo è Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Voli, in aeroporto cambia tutto: l’incredibile novità. Occhio se sei in partenza

