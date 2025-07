Voglia di futuro | Coppitelli e Degli Esposti ripartono da Caserta

Dopo l’amarezza delle passate sfide, la voglia di futuro dei Coppitelli e degli Esposti si riaccende a Caserta con entusiasmo e determinazione. La recente conferenza stampa al “Pinto” ha aperto ufficialmente la stagione, segnando un nuovo capitolo carico di speranze e ambizioni. La piazza rossoblù si prepara ad un campionato all’insegna di lavoro e passione, desiderosa di scrivere un finale diverso rispetto alle stagioni precedenti.

Tempo di lettura: 3 minuti La conferenza stampa tenutasi ieri al “ Pinto ” ha segnato l’inizio ufficiale della stagione. Dopo l’amarezza del ko nei playoff contro la Juve Next Gen di due anni fa, Degli Esposti è pronto a proiettarsi nella piazza rossoblù. E, la stessa piazza, si auspica di non dover rivivere il finale thriller dello scorso campionato. Il clima che si respira ora è diverso: lavoro, entusiasmo e ambizione sono le parole chiave. Con una rosa da rifondare e un’identità tecnica tutta da costruire, la Casertana si affida al lavoro quotidiano. Non sarà un cammino semplice, ma l’aria di rinnovamento – finalmente – è palpabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it