Vlahovic Juve il giornalista è stato chiaro | la soluzione più logica per il serbo è l’approdo al Milan! La strada è percorribile a una condizione

Il futuro di Dusan Vlahovic rischia di scrivere un nuovo capitolo tra le sorprese del calciomercato estivo. Secondo Alfredo Pedullà , il passaggio più sensato per il centravanti serbo della Juventus sarebbe approdare al Milan, ma a una condizione ben precisa. La strada verso l’addio ai bianconeri si presenta percorribile solo se questa condizione verrà soddisfatta, aprendo così nuovi scenari nel panorama calcistico italiano.

Vlahovic Juve, il giornalista ha evidenziato un passaggio molto chiaro: l’opportunità migliore per il serbo è andare al Milan, ecco come. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più discussi nel calciomercato estivo: il centravanti serbo della Juventus potrebbe lasciare Torino. Secondo Alfredo Pedullà , che ha analizzato la situazione sul proprio canale YouTube, la soluzione più logica per il giocatore appare essere il Milan, con il club rossonero che si sta facendo avanti per aggiudicarsi il classe 2000. Già da oltre un mese, infatti, ci sono stati contatti tra l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri e Vlahovic: il tecnico livornese ha chiesto al centravanti serbo la sua disponibilità per un eventuale trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il giornalista è stato chiaro: la soluzione più logica per il serbo è l’approdo al Milan! La strada è percorribile a una condizione

In questa notizia si parla di: serbo - vlahovic - juve - giornalista

Vlahovic, spunta l’Al Hilal: Simone Inzaghi lo vuole in Arabia ma il serbo prende tempo - Il nome di Dusan Vlahovic continua a scaldare le cronache di mercato, questa volta coinvolgendo direttamente Simone Inzaghi, ora alla guida dell’Al Hilal.

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus e approdare al Milan È questo quanto rivelato dal giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, a TMW Radio, aggiungendo anche come ci sia già stato un contatto con il club rossonero ? L’attaccante serbo or Vai su Facebook

La Juve dipende da Vlahovic, ma quante incognite per il serbo! Quel Napoli tramontato, le mosse Milan e la Premier alla finestra. #calciomercato L’articolo completo su @Gazzetta_it Vai su X

Vlahovic ha avuto altri contatti con Allegri: l'ipotesi Milan si fa largo ma a una sola condizione; Juventus: Motta ha dimenticato Vlahovic, ma col serbo titolare media punti più alta; Vlahovic: La Juve, Allegri, lo scudetto, il futuro. Vi dico tutto.

Il Napoli raddoppia: Vlahovic è solo il primo colpo dalla Juventus - Il Napoli insiste per Dusan Vlahovic, ma non solo: possibile doppio colpo dalla Juventus per Antonio Conte. Riporta calciomercato.it

Juve, Ziliani: 'I bianconeri implorano Vlahovic di accettare una buonuscita per andarsene' - Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha confrontato la situazione di Victor Osimhen del Napoli a quella che si sta trovando fra le mani la Juventus con Dusan Vlahovic. Come scrive it.blastingnews.com