Vlahovic il nuovo bomber | firma a zero nel 2026

Il mercato si infiamma intorno a Dusan Vlahovic, il giovane bomber che potrebbe lasciare la Juventus a zero nel 2026. Con offerte da grandi club come il Milan, il futuro del serbo appare sempre pi√Ļ lontano dai bianconeri. La voglia di cambiare aria e le trattative in corso rendono questa fase decisiva per il suo destino. Nei prossimi giorni, si attende una svolta che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico italiano.

Il futuro del serbo sembra essere lontano dalla Juventus. E in queste ultime ore si √® aperta la possibilit√† di firmare a zero la prossima stagione Il rapporto fra Vlahovic e la Juventus √® destinato a terminare entro la prossima stagione. Il Milan e altri club spingono per averlo subito e i bianconeri sono pronti ad aprire ad una sua partenza visto il contratto in scadenza nel 2026. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura della possibilit√† di un tentativo di Comolli di rescindere magari il contratto sin da subito per portare il calciatore a scegliere la squadra da solo. Una possibilit√† molto difficile anche per questioni economiche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it ¬© Calciomercato.it - Vlahovic il nuovo bomber: firma a zero nel 2026

