Vivian Spohr la donna tedesca che ha investito e ucciso Gaia Costa | Sono sgomenta ma sono a completa disposizione degli inquirenti

Vivian Spohr, la turista tedesca coinvolta in un tragico incidente a Porto Cervo, si mostra completamente collaborativa con le autorità italiane e ha affidato ai suoi avvocati un messaggio di cordoglio per Gaia Costa. La vicenda ha sconvolto l'opinione pubblica, sollevando domande sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità. La comunità attende ora chiarimenti e giustizia per la giovane vittima, confidando che si faccia luce su tutta la vicenda.

Si è posta completamente a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana Vivian Spohr, la turista tedesca che martedì scorso ha travolto e ucciso la 24enne Gaia Costa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. Mentre la donna, non avendo alcun ordine restrittivo, è già tornata in Germania, ha affidato ai suoi legali un pensiero di cordoglio alla famiglia della giovane vittima: «Vivian Spohr esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente, che ha travolto una famiglia, la città di Tempio e l’intera comunità della Gallura». A rappresentare la donna, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, saranno gli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, che da Monaco di Baviera stanno preparando la difesa. 🔗 Leggi su Open.online

Vivian Spohr: "Sono sgomenta, distrutta e pronta a collaborare". Intanto è tornata in Germania - Il dramma di Gaia Costa, investita sulle strisce a Tempio Pausania, scuote profondamente tutti. Vivian Spohr, moglie dell'AD di Lufthansa, si dice sgomenta e pronta a collaborare, mentre la famiglia della giovane è letteralmente a pezzi.

