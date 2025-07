Vivian Spohr | chi è la manager tedesca finita al centro della cronaca

Vivian Spohr, la manager tedesca al centro della cronaca, è una figura di grande rilievo nel settore sociale. Moglie del CEO di Lufthansa, la sua carriera discreta ma influente si distingue per il suo impegno con Help Alliance e i numerosi progetti internazionali dedicati all’educazione dei giovani. La sua dedizione testimonia come passione e responsabilità possano fare la differenza, ispirando un mondo migliore.

Gaia Costa morta investita a Porto Cervo: Vivian Spohr indagata per omicidio stradale - Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un SUV condotto da Vivian Spohr, indagata per omicidio stradale.

La manager tedesca Vivian Spohr, che martedì ha investito e ucciso la 24enne Gaia Costa a Porto Cervo, si è detta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana: "Sgomento e profondo dolore per una perdita che non può essere rimediata" @ultimor Vai su X

È rientrata in Germania Vivian Spohr, la manager tedesca di 51 anni accusata di aver investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. La donna d'affari è la moglie dell'ad di Lufthansa Carsten Sp Vai su Facebook

