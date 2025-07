vivi dal vivo castiglion fiorentino musica dal vivo in piazza del municipio con i cama loco

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Castiglion Fiorentino! Dopo il grande successo della 24h di tennis, la città si anima nuovamente con la musica dal vivo in piazza del Municipio, dove i Cama Loco infiammeranno la serata di sabato 12 luglio. Un’occasione imperdibile per ballare sotto le stelle e condividere emozioni autentiche. L’ingresso è gratuito: vieni a scoprire il ritmo che farà battere il cuore dell’estate!

Arezzo, 11 luglio 2025 – Dopo il successo della serata del 5 luglio scorso per la 24h di tennis al Tennis Club Castiglionese, i Cama Loco tornano a far tappa a Castiglion Fiorentino. Questa volta la nel cuore del centro storico, in Piazza del Municipio, che sabato 12 luglio si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per una nuova serata all'insegna della musica dal vivo. L'evento, ad ingresso gratuito, è patrocinato dal Comune di Castiglion Fiorentino e realizzata in collaborazione con il centro commerciale naturale "Vie di Castiglion Fiorentino". I Cama Loco, cover band poprock attiva da circa quattro anni e formata da musicisti aretini, tra cui il castiglionese Nicola Bardelli, propone un repertorio che attraversa i decenni, dai grandi successi del passato fino ai brani più amati della scena nazionale e internazionale contemporanea, spaziando tra generi e atmosfere con energia e coinvolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it