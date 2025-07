Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci e su Preziosi ammette | Ho sofferto per lui

Vittoria Puccini brilla di una luce nuova, quella che nasce dall’amore autentico e dalla felicità condivisa. Dopo undici anni d’amore con Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, l’attrice sceglie di coronare il loro percorso con un matrimonio che promette di essere un nuovo capitolo ricco di emozioni. La sua voce si fa più sincera e intensa, e adesso si apre su un passato di sofferenze e sulla gioia di un amore ritrovato. «Il suo periodo...»

Una luce nuova, quella che balena negli occhi di Vittoria Puccini, la stessa che, da oltre vent’anni, illumina il grande e il piccolo schermo grazie al fascino dei suoi occhi chiari e penetranti. Ma questa volta non si tratta di un personaggio da interpretare. È la sua vita reale a parlare: dopo undici anni d’amore, l’attrice ha annunciato che sposerà il compagno Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, al suo fianco dal 2013. “Il suo periodo di prova è finito”, dice con un sorriso ironico al settimanale F, lasciando intravedere la solidità di un legame costruito nel tempo, anche con grande rispetto per il passato di entrambi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci e su Preziosi ammette: “Ho sofferto per lui”

