Vittoria Puccini | Mia figlia ha impedito a me e Alessandro Preziosi di farci del male E annuncia le nozze con Fabrizio Lucci

Vittoria Puccini con il suo sorriso radioso svela un momento di grande felicità: tra la protezione della figlia, che le ha impedito di essere ferita, e il lieto annuncio delle nozze con Fabrizio Lucci, l'attrice si mostra al massimo della sua serenità. Un percorso di crescita personale e professionale che la vede proiettata verso nuovi capitoli di gioia e successo, lasciando intendere che il futuro riserva sorprese altrettanto splendide.

Vittoria Puccini si è raccontata al settimanale F in un momento di grande serenità personale e professionale. L'attrice, che nell'ultimo periodo ha interpretato il ruolo di Maria nella miniserie di Rai 1 Belcanto e la romantica Giulietta nel film campione di incassi al cinema FolleMente, dal 2013.

Puntasacra Film Fest 2025, il programma: tra gli ospiti Edoardo Leo, Luca Marinelli e Vittoria Puccini - Preparati a vivere un’estate indimenticabile al Puntasacra Film Fest 2025, il festival estivo di punta ideato da Alice nella Città.

In amore si può diventare cattivi? Vittoria Puccini non ha dubbi: «Lo si può diventare, soprattutto quando la ferita è fresca. Per Alessandro Preziosi ho sofferto, ma il fatto di avere Elena, che veniva prima dei nostri problemi, ci ha protetto, ci ha impedito di farci d

