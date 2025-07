Vittoria di Svezia raggiante prima del compleanno l’abito della tradizione emoziona

si svolgono in tutta la Svezia, portando tradizione, emozione e un pizzico di modernità. La sua grazia e il rispetto per le radici rendono questa occasione unica, avvicinando il popolo a una delle sue figure più amate. La festa di Vittoria di Svezia è ormai un appuntamento imperdibile, un vero e proprio omaggio alla cultura e al cuore svedese che si rinnova ogni anno con entusiasmo e orgoglio.

Mancano ancora pochi giorni al suo 48esimo compleanno, ma la festa per Vittoria di Svezia è già cominciata. E come sempre, la futura regina ha incantato tutti: sorridente, coinvolta, elegantissima con indosso l' abito tradizionale dell' isola di Öland, reso ormai iconico grazie a una lunga eredità di famiglia che risale addirittura alla sua bisnonna. La Principessa ha dato ufficialmente il via ai " Victoria-dagarna ", le celebrazioni diffuse che ogni anno rendono omaggio al suo ruolo e alla sua figura amatissima dal popolo svedese, nella cornice fiorita di Solliden, la residenza estiva della famiglia reale.

