Vittima di una manovra non si minacciano consiglieri liberi

In un clima di tensione politica, il sindaco Laura Nargi denuncia con fermezza le pressioni sui consiglieri comunali liberi. Dopo un anno di tentativi di dialogo infruttuosi, accusa certain politiche di coltivare interessi personali a discapito del bene comune. La sua voce si fa sentire come un richiamo alla trasparenza e alla dignità democratica. È il momento di riflettere: la politica deve essere campo di confronto, non di manovre opache e minacce.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non si minacciano i consiglieri comunali liberi”; dice il sindaco Laura Nargi riferendosi a Tonino Gengaro e tutta quell’area del Partito Democratico che limita il dialogo per le larghe intese. “ Per un anno ho provato a dialogare, ma che probabilmente non voleva dialogare per coltivare proprio interessi personai. Sono stata vittima di una manovra “, aggiunge riferendosi stavolta all’ex sindaco e alleato Gianluca Festa. Il sindaco Laura Nargi a lla vigilia del Consiglio comunale che deciderà il suo futuro appare determinata e rilancia l’appello per il Governo di salute pubblica: “A vellino merita rispetto e io aprendomi al Consiglio comunale, ad un patto per la città le ho dato rispetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Vittima di una manovra, non si minacciano consiglieri liberi”

In questa notizia si parla di: minacciano - consiglieri - liberi - vittima

Vittima di una manovra, non si minacciano consiglieri liberi.

Minacciano imprenditore per non farlo partecipare ad un’asta, arrestati - CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Vittima dei due soggetti un imprenditore che ha sporto denuncia dopo essere stato avvicinato e minacciatocon il chiaro intento di farlo desistere dal partecipare ad un ... quicosenza.it scrive

«Dacci 50 euro o ti accoltelliamo». 14enne e 16enne minacciano un ... - Due minorenni, uno di 16 e l’altro di 14 anni, che fermano per strada un coetaneo e minacciano di accoltellarlo se non consegnerà loro, entro il giorno dopo, 50 euro. Come scrive ilgazzettino.it