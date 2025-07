Vito Teti ricorda Goffredo Fofi | Una perdita pesante e dolorosa per il pensiero critico italiano

La scomparsa di Goffredo Fofi segna la perdita di una delle menti più illuminate del panorama culturale italiano, un faro che ha guidato il pensiero critico con passione e rigore. Vito Teti ricorda con commozione questa figura imprescindibile, sottolineando come il suo lascito abbia infuso nuove prospettive e stimolato generazioni di intellettuali. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di chi ama l’arte e la cultura, lasciando un’impronta indelebile nel nostro patrimonio.

«Una perdita pesante e dolorosa». Con queste parole l’antropologo e scrittore Vito Teti ricorda Goffredo Fofi, figura centrale del dibattito culturale italiano dal secondo dopoguerra a oggi. A poche ore dalla notizia della sua scomparsa, Teti affida a una riflessione intensa il suo saluto personale all’intellettuale che, come sottolinea, «ha influenzato generazioni di studiosi, ricercatori, scrittori e artisti» in ambiti che spaziano dal cinema al teatro, dalla letteratura all’inchiesta sociale. Il ricordo è accompagnato da alcune foto scattate nel 2019 a Soverato Superiore, dove Teti e Fofi si erano incontrati, testimoniando un rapporto fatto di rispetto, attenzione e confronto, anche critico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vito Teti ricorda Goffredo Fofi: “Una perdita pesante e dolorosa per il pensiero critico italiano”

