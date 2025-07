Vite algoritmiche | quando è l’Intelligenza Artificiale a decidere per noi

Vite algoritmiche: quando l'intelligenza artificiale decide per noi. Ci risponde, ci placa, ci inganna e talvolta ci mente, offrendoci informazioni o orientamenti. È un amico fedele, un amante, uno psicologo: mille volti e innumerevoli effetti nascosti. Con la sua presenza crescente, ci troviamo a chiederci: fino a che punto può danneggiarci o disubbidirci, pur di...

Ci risponde. Ci placa. Ci inganna. Ci mente. Ci fornisce informazioni, talvolta ci orienta. Amico fedelissimo, amante per altri, psicologo per i più, mille volti e innumerevoli danni subdoli. L’intelligenza artificiale si è insinuata nelle nostre vite e con non pochi effetti. Ogni giorno di più ci affidiamo a software che rispondo, consigliano, inducono a scelte anche importanti. Ma sono capaci di danneggiarci o disubbidirci, pur di sopravvivere. L’IA è ormai presente nelle nostre vite, nei nostri cellulari, sui nostri computer, nelle auto, in qualunque device che decidiamo di scegliere per renderci facile l’esistenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

