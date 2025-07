Visite mediche per gli esuberi | la Salernitana ha 13 giocatori da cedere

Visite mediche per gli esuberi: la Salernitana si prepara ad affrontare una fase cruciale di rinnovamento. Con 13 giocatori da cedere, il club si appresta a definire il futuro della rosa, tra speranze e sfide. La partenza per Cascia segna l'inizio di un intenso lavoro di preparazione, indispensabile per ricostruire una squadra competitiva. I prossimi giorni saranno determinanti per tracciare la strada verso una nuova stagione di successi.

Il numero magico, ma anche quello dei sospiri, è 13. E' non solo il giorno della partenza per Cascia - la Salernitana si radunerĂ in Umbria domenica sera e dal 14 comincerĂ a sgobbare, a pochi passi dal Catania che farĂ tappa a Norcia -, ma è anche il numero degli esuberi in casa granata. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

