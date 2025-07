Visite in ospedale non registrate medico accusato di peculato | sequestrati 360mila euro

Un grave scandalo scuote il mondo sanitario: un medico modenese è stato accusato di peculato per aver effettuato visite specialistiche non registrate, ricevendo pagamenti in contanti da decine di pazienti privati senza rilasciare fatture o comunicare i proventi. Il sequestro di 360mila euro evidenzia l'entità dell'operazione illecita. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla trasparenza e la legalità nel settore sanitario, e che si conclude con un importante intervento delle autorità.

Avrebbe effettuato visite specialistiche a decine di pazienti privati, facendosi pagare in contanti e senza comunicare i proventi o rilasciare una fattura. Un "modus operandi" che sarebbe stato messo in atto da un medico modenese, adesso accusato di peculato e per cui è scattato un sequestro. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: visite - medico - accusato - peculato

Violenza sessuale e abusi su 4 pazienti durante le visite: medico arrestato - Un medico è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l'accusa di aver abusato sessualmente di almeno quattro pazienti durante visite mediche.

Modena, medico accusato di peculato: sequestrati 360mila euro per visite mai registrate #medico #modena #peculato #11luglio Vai su X

Il professionista, accusato di peculato e truffa aggravata, avrebbe effettuato prestazioni mediche private anche in giorni e orari non autorizzati, in alcuni casi coincidenti con l'orario di servizio istituzionale Vai su Facebook

Medico accusato di peculato, sequestrati 360mila euro; Modena, medico accusato di peculato: sequestrati 360mila euro per visite mai registrate; Visite in ospedale non registrate, medico accusato di peculato: sequestrati 360mila euro.

Modena, medico accusato di peculato: sequestrati 360mila euro per visite mai registrate - universitaria di Modena è finito sotto inchiesta con l’accusa di peculato: avrebbe effettuato visite specialistiche a pagamento senza registrarle né comunica ... Secondo msn.com

Medico accusato di peculato, sequestrati 360mila euro - Il medico è stato denunciato per il reato di peculato perché, incaricato di pubblico servizio, aveva incassato e trattenuto indebitamente somme destinate all'Ente pubblico. Segnala rainews.it