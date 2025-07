Visite ‘fantasma’ e compensi in nero | sequestrati 360mila euro a medico e professore universitario

Un grave scandalo scuote il mondo medico e accademico di Modena, dove un noto professore universitario e direttore dell’unità oculistica è stato coinvolto in un complesso sistema di visite ‘fantasma’, compensi illeciti e fatture false. L’indagine della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 360mila euro, rivelando una rete di frodi che mette in discussione l’integrità del settore sanitario e accademico locale. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che scuote la città.

Modena, 11 luglio 2025 – Medico, professore universitario e per anni direttore dell’unità operativa oculistica al Policlinico di Modena. Ma dietro il camice bianco, secondo la Procura, si celava un sistema ben rodato di visite ‘fantasma’, compensi in nero e fatture fittizie. È quanto emerso dall’inchiesta della Guardia di Finanza, che nei giorni scorsi ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente per oltre 360mila euro – tra disponibilità finanziarie e due immobili nel centro storico di Modena – a carico del professionista, indagato per peculato ai danni dell’Azienda ospedaliera universitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite ‘fantasma’ e compensi in nero: sequestrati 360mila euro a medico e professore universitario

