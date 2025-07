Virus West Nile nel Piacentino | livello di rischio 2 emanata l' ordinanza sindacale

Stante il livello di rischio 2 per il virus West Nile nel Piacentino, il Comune ha emanato un'ordinanza sindacale per rafforzare le misure di prevenzione. Una collaborazione tra amministrazione, Regione Emilia-Romagna e AUSL assicura interventi mirati e consigli pratici ai cittadini per tutelare la salute pubblica. È fondamentale che tutti adottino comportamenti responsabili: insieme, possiamo ridurre il pericolo e preservare un ambiente più sicuro e sano per la comunità.

Come ogni anno il Comune, seguendo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna e di concerto con l’Ausl, ha messo a punto una serie di interventi diretti e indicazioni di buone pratiche da realizzare contro la proliferazione delle zanzare, da parte sia dell’ente sia della cittadinanza. Stante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: virus west - nile - nel piacentino - livello

Trasimeno, al via i trattamenti larvicidi contro le zanzare: obiettivo contenere il West Nile virus - Il Lago Trasimeno si prepara a blindare la sua bellezza naturale con un intervento di prevenzione innovativo.