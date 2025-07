Virus Nipah task force in India per contenerne il contagio L’esperto | È molto letale Passa all’uomo attraverso la saliva contaminata dei pipistrelli della frutta

L’India si mobilita con una task force dedicata per contenere la minaccia del virus Nipah, un agente altamente letale che si trasmette attraverso la saliva dei pipistrelli della frutta. Dopo il drammatico decesso di un’adolescente nel Kerala, l’attenzione globale si concentra sulle misure di contenimento e prevenzione. Con più casi sotto osservazione, la sfida è enorme: proteggere le comunità e prevenire una crisi sanitaria su vasta scala.

Un’attenzione globale si accende dopo il drammatico decesso di un’adolescente nello stato del Kerala, nel sud dell’ India. Colpita da una forma acuta di encefalite, la giovane è risultata successivamente positiva al virus Nipah – un patogeno zoonotico trasmesso dai pipistrelli della frutta, noto per la sua elevata letalità (fino al 75%). Le autorità sanitarie locali hanno già confermato un secondo caso, mentre oltre 200 persone sono state messe sotto osservazione per il rischio di contagio. Il caso ha riacceso il dibattito internazionale sulla possibilità di una nuova minaccia pandemica. Il virus Nipah, infatti, figura da anni nella lista dell’OMS tra gli agenti patogeni con “priorità assoluta” per lo sviluppo di contromisure, vista la mancanza di vaccini o terapie specifiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Virus Nipah, task force in India per contenerne il contagio. L’esperto: “È molto letale. Passa all’uomo attraverso la saliva contaminata dei pipistrelli della frutta”

