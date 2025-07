Virtus | firma l’americano Carsen Edwards

Virtus Bologna fa le grandi manovre e annuncia il suo nuovo acquisto: Carsen Edwards. Il playmaker americano, nato a Houston nel 1998, porta in dote una carriera ricca di successi tra NBA ed Eurolega, dove si è affermato come uno dei talenti più promettenti. Con questa firma, la Virtus si prepara a disputare una stagione all’insegna di intensità e spettacolo. Ma quali saranno le prossime mosse del team scout?

Bologna, 11 luglio 2025 - Colpo esterno per la Virtus. I n vista della prossima stagione la società del presidente Massimo Zanetti ha firmato l’esterno americano Carsen Edwards. Playmaker-guardia di 185 cm, nato a Houston nel 1998, Edwards che nella sua carriere ha alle spalle un biennio nei Boston Celtic e un breve periodo con i Detroit Pistons, da tre stagioni è stabilmente tra i migliori giocatori di Eurolega. Ha militato prima al Fenerbahce e poi nelle ultime due stagioni al Bayern Monaco. Con la squadra tedesca ha vinto per due volte il massimo Campionato Nazionale. In Eurolega ha chiuso l’annata con 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net