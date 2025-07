Virtual 5,30 | all’alba di corsa nel centro di Firenze per dire di no alle scritte inneggianti al fascismo

Un gesto di solidarietà e ricerca di pace si è acceso nelle prime luci dell’alba a Firenze, con la Virtual 5.30, una corsa non competitiva organizzata da DSU Toscana. Partendo dalla mensa di Santa Apollonia, simbolo di rinascita culturale, manifestanti e studenti si sono uniti per dire no alle scritte offensive, riaffermando i valori di inclusione e rispetto. Un messaggio forte che dimostra come lo sport possa diventare strumento di cambiamento e consapevolezza.

Firenze, 11 luglio 2025 – Si è svolta a Firenze la Virtual 5.30, la corsa-camminata non competitiva promossa dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU Toscana). L’iniziativa ha preso il via alle 5,30 del mattino da un luogo simbolico: la mensa universitaria di Santa Apollonia, recentemente deturpata con scritte inneggianti al fascismo. Dopo l’esordio dell’anno scorso a Pisa, l’edizione fiorentina è stata l’occasione per vivere la città in modo insolito e sostenibile, abbinando attività fisica, benessere e valorizzazione del patrimonio culturale. Il percorso ad anello si è snodato per 5,3 chilometri, tra le più belle cartoline di Firenze: da via Santa Reparata verso piazza del Duomo, via de’ Calzaioli, piazza della Signoria, via Tornabuoni, Ponte Vecchio, fino a tornare al punto di partenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Virtual 5,30: all’alba di corsa nel centro di Firenze per dire di no alle scritte inneggianti al fascismo

